Сенегал — Тунис: прогноз Ильи Казакова на полуфинал Кубка африканских наций

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка африканских наций — 2019 Сенегал — Тунис. Встреча начнётся в 19:00 мск сегодня, 14 июля.



Ставки: счет 1:0 в пользу Сенегала за 5.25, ТМ 1,5 гола за 2.55



«Мы говорим о Кубке Африки, полуфиналы. Один из них сейчас в центре нашего внимания — это противостояние Сенегала и Туниса. Несмотря на отдельные верховые результаты этих команд, в данном матче надо играть низ, причем низ достаточно жесткий.



На мой взгляд, в этом матче будет забито менее 1,5 гола. Думаю также, что Сенегал обыграет Тунис, причем сделает это в основное время. Я бы предложил поставить на гол Сенегала во втором тайме, на то, что Тунис не забьет, и на счет 1:0 в пользу Сенегала. Всем удачи».