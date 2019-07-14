Сенегал — Тунис: прогноз Ильи Казакова на полуфинал Кубка африканских наций

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка африканских наций — 2019 Сенегал — Тунис. Встреча начнётся в 19:00 мск сегодня, 14 июля.
Ставки: счет 1:0 в пользу Сенегала за 5.25, ТМ 1,5 гола за 2.55
«Мы говорим о Кубке Африки, полуфиналы. Один из них сейчас в центре нашего внимания — это противостояние Сенегала и Туниса. Несмотря на отдельные верховые результаты этих команд, в данном матче надо играть низ, причем низ достаточно жесткий.
На мой взгляд, в этом матче будет забито менее 1,5 гола. Думаю также, что Сенегал обыграет Тунис, причем сделает это в основное время. Я бы предложил поставить на гол Сенегала во втором тайме, на то, что Тунис не забьет, и на счет 1:0 в пользу Сенегала. Всем удачи».
- 14 июля 2019
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 13 июля 2019
-
22:42
-
19:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:45
-
10:00
- 12 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00