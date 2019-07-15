«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Сергея Кривохарченко на встречу 1-го тура РПЛ

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: победа «Локомотива» и меньше 4 мячей в матче за 1.79.



«Локомотив» в первом туре принимает казанский «Рубин». Здесь расклад сил, как мне кажется, довольно очевиден. Да, «Рубин» действительно находится в тяжёлом моменте, и его, судя по всему, ждёт тяжёлый сезон, поэтому сложно сказать, будет ли «Рубин» по-настоящему бороться за выживание или занимать место в середине турнирной таблице, но пока и трансферы не сильно громкие, и денег судя по всему больших нет, и контрольные матчи не очень убедительные. В Москве в матче против «Локомотива» «Рубин» кажется очевидным аутсайдером.



Что касается «Локомотива», команда Юрия Сёмина, по-моему, бодра и весела, по крайней мере об этом говорит победа в Суперкубке России — очень красивая победа с большим количеством забитых мячей. Понятно, что все сильные стороны, которые были у «Локомотива», никуда не могли деться, тем более что серьёзных изменений в составе не произошло, только точечные потери и точечные усиления. «Локомотив» по-прежнему рациональная, эффективная команда, которая делает индивидуальную ставку на мастерство атакующих футболистов, братьев Миранчуков в первую очередь.



«Рубин» в матче с «Локомотивом» будет стараться сыграть хотя бы на ноль или минимизировать риски у своих ворот, как это было и в матчах прошлого чемпионата в огромном количестве игр.



Поэтому в матче «Локомотив» — «Рубин» мне не только кажется, что «Локомотив» очевидный фаворит, но и что не будет разгрома, ведь «Рубин» со времён Бердыева привык играть строго в обороне и прекрасно понимает, что в Москве ему нельзя раскрываться. Ставлю на П1 + ТМ 3,5», — сказал Кривохарченко.