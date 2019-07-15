«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Георгия Черданцева на матч РПЛ
Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.
Ставка: сухая победа «Локомотива» за 1.98.
«Рубину» будет сложно в этом сезоне. Молодой тренер Шаронов, много новых игроков. Наверное, «Рубин» сможет цепляться за очки у себя дома, но в гостях против команды, которая уже набрала хорошую форму и успела выиграть трофей, как бы не проиграть с крупным счётом. У «Локомотива» уже в самом начале сезона в хорошей форме большинство игроков, Миранчуки, Смолов. Единственная проблема — это мотивация Гильерме, но думаю, что Сёмин этот вопрос решит. Матч, в котором гостям сложно претендовать на забитый мяч. Замечу, что букмекеры очень скромно оценивают шансы «Локомотива», — сказал Черданцев.
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