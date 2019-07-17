Тунис — Нигерия: прогноз Константина Генича на матч за 3-е место Кубка Африки

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Тунис — Нигерия. Это встреча за третье место на Кубке африканских наций, которая состоится сегодня, 17 июля, в Каире.



Ставка: Тунис не проиграет и меньше 4 голов в матче за 1.86.



«Подходит к концу Кубок Африки — 2019. В Каире в матче за третье место сыграют Тунис и Нигерия. Мне кажется, здесь команды уже настолько поднаелись на этом турнире, при такой египетской жаре, что на седьмой матч силёнок, судя по всему, не осталось. Может быть, будет проведена ротация тренерами. Кому-то, может быть, важно выиграть третье место, кому-то нет. Но 7 матчей за короткий срок — это тяжело. Силы организма не беспредельны. Тяжело придётся соперникам.



Мне кажется, разочарование от вылета более серьёзное у Нигерии. Североафриканцам к тому же полегче играется в Египте, климат более привычный. Нигерия же, обладая хорошим подбором игроков, достигла полуфинала — это неплохой результат. Тунис был ближе к финалу, забей пенальти. Ещё и при помощи VAR отменили пенальти в конце дополнительного времени.



Мне Тунис видится командой более организованной, сплочённой, не то чтобы более физически крепкой, но более понятной, чем Нигерия. Я возьму вариант «Тунис не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,86», — сказал Генич.