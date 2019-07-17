«Арсенал» – «Бавария»: прогноз Жорди Гратакоса на матч международного турнира

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч предсезонного турнира Международный кубок чемпионов 2019 «Арсенал» – «Бавария».



Ставка: победа «Арсенала» за 3.90.



«Это будет первый матч сезона для «Баварии» и второй для «Арсенала».



Всего несколько лет назад «Бавария» была одним из лучших клубов Европы. Но, на мой взгляд, сейчас она не входит в топ-5. Ушли прежние лидеры – Роббен и Рибери. Главные звезды команды – Нойер, Левандовски, Мюллер – уже немолоды. И «скамейка» у «Баварии» уже не выглядит такой мощной, как раньше.



Для меня «Арсенал» сейчас по составу как минимум не слабее. Кроме того, у «Арсенала» есть отличный тренер и система игры. Чего «Арсеналу» не хватает в последнее время, так это характера – мы видели это в финале Лиги Европы. Но сейчас, в начале предсезонки, это не такой важный фактор.



Поэтому мой прогноз – матч выиграет «Арсенал». Но при этом не думаю, что команды будут осторожничать в такой игре. Ставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Гратакос.