Тунис – Нигерия: прогноз Жорди Гратакоса на матч за бронзу Кубка Африки

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч за 3-е место Кубка африканских наций 2019 Тунис – Нигерия. Встреча пройдет сегодня, 17 июля, в Каире.
Cтавка: Нигерия завоюет 3-е место за 1.75.
«Полагаю, и Нигерия, и Тунис могут быть довольны результатами на Кубке Африке. Другим фаворитам – Камеруну, Кот-д’Ивуару, Гане, Египту – повезло гораздо меньше.
Нигерия заслужила третье место на этом турнире и должна победить. У Нигерии больше талантливых игроков, сильнее атака. Победить Тунис, впрочем, очень непросто. Эта команда сыграла очень много ничейных матчей и так пока ни разу и не проиграла в основное время. У Туниса хорошо организованная оборона, но проблема с тем, как начинать атаки.
Нигерия, впрочем, сильнее, и победа ей нужнее, так как Тунис уже прыгнул выше головы. Ставлю на победу Нигерии, но счет будет некрупным. Рискну поставить на 1:0», — сказал Гратакос.
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