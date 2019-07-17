«Арсенал» — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на игру международного турнира

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов—2019 «Арсенал» — «Бавария».



Ставка: ничья за 3.96.



«Команды встречаются в рамках Международного кубка чемпионов. Это предсезонный турнир, который существует уже семь лет. Гранды мирового футбола встречаются на стадионах США, Европы и Азии. Потом результаты суммируются и всё это приводится к общему знаменателю.



И вот подобная игра пройдёт между данными клубами. «Арсенал» и «Бавария» сыграют в Лос-Анджелесе, где проводят предсезонные сборы. Матч начнётся в 6 утра по московскому времени. Сложно прогнозировать что-то в такой ситуации, «Арсенал» привёз 29 футболистов на турнир, будет очень много замен. По регламенту Международного кубка чемпионов вообще можно делать множество замен. Поэтому крайне сложно прогнозировать, в каких именно игровых сочетаниях будут представлены команды и как именно они будут взаимодействовать на поле.



Давайте обратимся к статистике, но возьмём матчи более серьёзных, статусных и, конечно, официальных турниров. В Лиге чемпионов команды встречались 12 раз — 3 победы у «Арсенала», 7 раз выигрывала «Бавария», и было зафиксировано 2 ничьи. Как мы видим, преимущество полностью на стороне мюнхенцев.



Команды будут играть на глазах американской публики, которая любит забитые мячи и не принимает нулевую ничью. Уверен, что забитые мячи будут, но не на этом основана моя ставка. В каком-то смысле данный турнир является коммерческим, поэтому стоит ожидать яркой игры и забитых голов. В первую очередь звёздные команды должны порадовать зрителей и любителей футбола.



В грядущем сезоне я бы поставил на «Баварию». В прошлом сезоне мюнхенцы вылетели непривычно рано, уступив в 1/8 финала Лиги чемпионов будущему триумфатору «Ливерпулю». «Арсенал» сумел добраться до финала Лиги Европы, но там был раздавлен «Челси». Таким образом, «канониры» снова остались без путёвки в Лигу чемпионов.



По условиям турнира ничьей быть не может, если основное время заканчивается миром, то зрителей ждёт серия пенальти. В рамках этого Кубка «Арсенал» и «Бавария» уже доводили дело до серии пенальти, это было ровно два года назад, в 2017 году. Тогда команды сыграли 1:1, а в серии пенальти победили лондонцы. Мой прогноз на матч «Бавария» — «Арсенал» — ничья в основное время с коэффициентом 3.96», — сказал Гусев.