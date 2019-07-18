Рублёв — Лайович: котировки на матч 2-го круга турнира в Умаге
Сегодня, 18 июля, в матче 2-го круга турнира ATP в хорватском Умаге россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем Сербии Душаном Лайовичем. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 54% вероятности. Шансы Лайовича букмекеры оценили коэффициентом 2.12 (46%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 23 гейма, можно за 2.00. С коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа россиянина в двух сетах (коэффициент 2.60).
Победитель матча во втором круге турнира сыграет с сильнейшим в противостоянии словенца Альяжа Бедене и итальянца Янника Синнера.
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