Ирландия U19 — Франция U19: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Ирландия U19 — Франция U19 на юношеском чемпионате Европы. Встреча состоится сегодня, 18 июля, в Ереване.



Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.73.



«Посмотрел несколько первых матчей юношеского чемпионата Европы в Ереване и решил записать несколько прогнозов. Удалось увидеть и матч Ирландия — Норвегия, и встречу Франция — Чехия.



Ирландцы совсем не понравились, команда рабоче-крестьянская. Понятное дело, она больше играет в силовой футбол. На фоне Норвегии, когда сыграли 1:1, этот футбол смотрелся еще кое-как. Ключевой матч для Ирландии будет в последнем туре против чехов. Ну а Франция очень хорошее впечатление оставила по игре с Чехией, выиграла уверенно — 3:0. Могли забить и больше, моментов была уйма. Могли и пропустить во втором тайме, но там уже французы расслабились.



Мне кажется, французы выглядят крепче, мощнее, искушённее всех своих конкурентов по группе. Думаю, уже после этого матча Франция обеспечит себе выход в следующий раунд.



Возьму Францию с форой (-1) за 1,73. Нахожусь под впечатлением от того, что она показала с Чехией», — сказал Генич.