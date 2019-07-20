«Ростов» – «Спартак»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 2-го тура РПЛ

Популярный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Спартак». Игра состоится 20 июля и начнется в 21:30 мск.
Ставка: тотал больше 4,5 желтых карточек за 1.70.
«Буду ставить на статистику. “Ростов” для меня фаворит. Ростовчане лучше готовы к сезону, это очевидно. Более того, южане проигрывают “Спартаку” пять матчей подряд на своем поле.
В прошлом официальном матче этих команд я ставит тотал больше 5,5 желтых карточек, арбитр показал шесть карточек. Я внимательно изучил статистику арбитра Кирилла Левникова, который будет работать на этом матче. Это один из наших топовых арбитров, у него жёсткая рука, но и бороться он тоже даёт. В первом тайме Левников присматривается, а во втором раздает “горчичники”.
Мне кажется, будет достаточно жесткой игры, в командах много футболистов, которые играют в кость. Мы видим, что “Спартак” становится взвинченным и жестким из-за того, что не всё из задуманного получается.
Что касается Левникова, то в прошлом сезоне у него в среднем 4,6 желтой карточки за игру. В чемпионате-2018/19 он отработал главным арбитром на 17 матчах. Вот именно от этой цифры и буду плясать. Мой прогноз — в матче “Ростов” — “Спартак” будет показано больше 4,5 желтых карточек с коэффициентом 1,70».
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