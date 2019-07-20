Андрей Орловский — Бэн Ротвелл: прогноз Романа Мазурова на UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC on ESPN 4 Андрей Орловский (Беларусь) — Бэн Ротвелл (США), который состоится 21 июля.



Ставка: победа Андрея Орловского за 2.54



«Андрей Орловский, мне кажется, уже давно должен был поменять звучное прозвище Питтбуль на Феникс. Все очень просто: белорусский боец уже столько раз возрождался буквально из пепла, что этого количества сполна бы хватило на несколько неплохих карьер. Андрей большую часть проблем предпочитает решать в стойке. Периодически он грешит попытками пойти в размен, и порой данный риск себя не оправдывает настолько, что только ленивый не называл Орловского обладателем самой хрустальной челюсти в дивизионе. Интересно, что в последнее время Андрей все чаще проигрывает. В последних 15 боях у него лишь 6 побед. Да, были весьма спорные поражения или проигрыши в близких поединках, но общего результата это не меняет. Тем не менее Орловский продолжает оставаться в ростере UFC.



Бен Ротвелл также интересный персонаж. В молодости он был толстым, но весьма беспокойным малым, предпочитал отвечать на насмешки по поводу фигуры увесистым тумаком, из-за чего имел немало проблем. Поворотным моментом в жизни стала автокатастрофа, которую молодой и горячий на тот момент от алкогольных паров Бен устроил вместе с приятелем. Инцидент закончился трагедией: его товарищ не выжил, а Ротвелл это воспринял как сигнал свыше и ушел в спорт. В активе мощного Бена победы над такими парнями, как Алистар Оверим, Мэтт Митрион и Джош Барнетт. Сейчас он идет на серии из двух поражений. Ротвелл привык выигрывать нокаутом: из 36 их набралось аж 27. Но есть и приемы, в частности, он задушил гильотиной обидчика Великого Федора.



Скорее всего, поединок будет проходить в стойке. В случае, если Орловский будет драться тактически, перестреливать и стараться переиграть, у Андрея высоки шансы победить. Однако если в Орловского вдруг вновь вселится Коди Гарбрандт, Артем Лобов или Джастин Гэджи, а может, и все сразу, в таком случае у Бена будет неплохой шанс в очередной раз погасить ему свет. По статистике, оба выбрасывают одинаковое количество точных ударов, но в защите от оных посолиднее смотрится белорус. Борьбы, вероятно, не будет. Верю в тактику Андрея, а следовательно, в его победу».