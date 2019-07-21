«Локомотив» — «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на игру 2-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Тамбов». Игра состоится 21 июля и начнется в 16:30 мск.
Ставки: «Локомотив» победит всухую за 1.90, «Тамбов» не забьет за 1.70, тотал матча меньше 2,5 мяча за 1.80.
«Прогноз на матч «Локомотив» — «Тамбов». «Локомотив» победит всухую, «Тамбов» не забьет, и тотал матча будет меньше 2,5 мяча.
«Локомотив», конечно, сильнее, квалифицированнее, но упустил победу в первом матче и будет играть с командой, которая первый год играет в Премьер-Лиге. Они своего не упустят.
С другой стороны, «Локомотив» — не та команда, которая в каждой игре забивает много. Поэтому, думаю, «Локомотив» победит, но не так уж и крупно».
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