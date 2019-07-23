ПСВ — «Базель»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч квалификации Лиги чемпионов

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч ПСВ — «Базель». Это первая встреча команд во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится 23 июля на стадионе «Филипс» в Эйндховене.



Ставка: победа ПСВ и минимум 3 гола в матче за 2.47.



«Российский чемпионат уже стартовал, и даже было сыграно аж два тура. Однако в Европе сезон тоже идёт полным ходом. Вот и в Лиге чемпионов вовсю играются матчи квалификационного раунда. В одном из таких противостояний сразятся швейцарский «Базель» и голландский ПСВ. Данная пара интересна нам сразу по двум причинам. Во-первых, оба соперника являются крепкими клубами. Во-вторых, победитель данного противостояния может в дальнейшем сразиться с «Краснодаром».



«Базель» выглядел в прошлом сезоне довольно неплохо, однако не показал абсолютно ничего выдающегося. Мы привыкли, что в этом клубе вырастает множество талантливых футболистов, которых швейцарцы потом продают в топ-клубы за большие деньги. Однако сейчас подобной ситуации не наблюдается. У клуба пока нет новых Салахов и Фрайев. Что ж, быть может, они появятся совсем скоро.



ПСВ отлично зарекомендовал себя в прошлом сезоне. Отлично нам известный по игровой карьере Марк ван Боммел выстроил зрелую и играющую команду, которая на равных могла бодаться даже с «Барселоной» Лионеля Месси в Лиге чемпионов. В противостояниях с «Аяксом» на внутренней арене ПСВ тоже абсолютно не выглядел мальчиком для битья. Стоит отдельно отметить, что ПСВ является крайне домашней командой, собирая большинство заработанных очков именно на своей арене.



Мне кажется, что «Базель» уже не тот и едва ли сможет доставить голландцам ощутимые проблемы в данном противостоянии. Тем более встреча состоится на поле клуба из Нидерландов. Исходя из этого, ставлю на победу ПСВ + тотал больше 2,5», — сказал Шнякин.