Рууд — Рублев: котировки на матч 2-го круга турнира ATP в Гамбурге

Сегодня, 24 июля, в матче второго круга турнира ATP в Гамбурге россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.90. Это примерно 50% вероятности. Шансы Рууда букмекеры оценили таким же коэффициентом.
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 22 гейма, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа россиянина или норвежца в двух сетах (коэффициент 2.80).
Победитель матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии первого сеяного турнира австрийца Доминика Тима и Мартона Фучовича из Венгрии.
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