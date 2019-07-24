Рууд — Рублев: котировки на матч 2-го круга турнира ATP в Гамбурге

Сегодня, 24 июля, в матче второго круга турнира ATP в Гамбурге россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.90. Это примерно 50% вероятности. Шансы Рууда букмекеры оценили таким же коэффициентом.



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 22 гейма, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа россиянина или норвежца в двух сетах (коэффициент 2.80).



Победитель матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии первого сеяного турнира австрийца Доминика Тима и Мартона Фучовича из Венгрии.