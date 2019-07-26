Тим — Рублев: котировки на матч 1/4 финала турнира ATP в Гамбурге

Сегодня, 26 июля, в матче 1/4 финала турнира ATP в Гамбурге россиянин Андрей Рублёв сыграет с первым сеяным турнира представителем Австрии Домиником Тимом. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Тима можно с коэффициентом 1.14. Это примерно 83% вероятности. Шансы Рублева букмекеры оценили коэффициентом 5.70 (17%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 1.92. С коэффициентом 1.88 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Тима в двух сетах (коэффициент 1.42).



Победитель матча в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии итальянца Фабио Фоньини и испанца Пабло Карреньо-Бусты.