Тим — Рублев: котировки на матч 1/4 финала турнира ATP в Гамбурге
Сегодня, 26 июля, в матче 1/4 финала турнира ATP в Гамбурге россиянин Андрей Рублёв сыграет с первым сеяным турнира представителем Австрии Домиником Тимом. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Тима можно с коэффициентом 1.14. Это примерно 83% вероятности. Шансы Рублева букмекеры оценили коэффициентом 5.70 (17%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 1.92. С коэффициентом 1.88 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Тима в двух сетах (коэффициент 1.42).
Победитель матча в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии итальянца Фабио Фоньини и испанца Пабло Карреньо-Бусты.
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