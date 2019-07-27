«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 27 июля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Ставка: «Краснодар» победит всухую за 2.30.



«Южное дерби, дерби Краснодарского края. «Сочи» мне понравился по первым матчам, пусть и проиграл. Но я ещё видел эту команду, когда она называлась «Динамо» Санкт-Петербург. Сейчас поменяли город, хозяев. Доверяют там Точилину. Это вселяет доверие в целом в команду. Видно, чего хочет Точилин, команда играющая. Лично я за неё переживаю. Чего-то не хватает. В первую очередь я бы говорил о реализации. Класса немного не хватает, к сожалению.



Но при всём уважении к «Сочи», «Краснодар» фаворит. Домашняя игра для него. Сейчас «Краснодар» будет моделировать тот футбол, который он будет использовать в Лиге чемпионов. Состав наигрывается. Футболисты новые осваиваются. Сейчас всем будет с каждым туром сложнее играть против «Краснодара». Сочинцам может не поздоровиться.



Думаю, стоит здесь, конечно, ставить на «Краснодар». Учитывая проблемы «Сочи» с нападением, реализацией, поставлю на сухую победу хозяев».