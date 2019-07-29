«Рубин» – «Ахмат»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу 3-го тура Премьер-Лиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Рубин» — «Ахмат».



Ставка: ничья за 3.00.



«Ахмат» очень уверенно играл в предыдущих матчах, правда, нарвался на «Урал», пропустил в первом тайме, и команда посыпалась. Команды Рахимова всегда бьются, сражаются, а в этой игре была видна нервозность. «Ахмат» то уверенно выигрывает у «Краснодара», то проигрывает «Уралу», команда играет на победу из матча в матч, но такой вот гол в первом тайме, как в матче с «Уралом», делает надлом в игре. Это уже вопрос психологии, я думаю, что Рахимов справится с этим. Это, можно даже сказать, для них своего рода урок, потому что надо играть до конца, надо не отказываться и продолжать играть в свой футбол.



У «Рубина» мне нравится качество игры, у них хороший контроль мяча, хорошее движение, но всё это как-то на тоненького, и есть проблемы с реализацией. Поэтому, с одной стороны, команда находит свою игру, и они очень быстро поменялись, но я уже говорил, что когда команда выполняет то, что ей нравится, то она как бы ловит кураж. Но с другой стороны, я не знаю, насколько «Рубину» хватит этого куража против такой бойцовской команды. «Рубин», повторюсь, показывает хорошую игру, но она должна быть подкреплена результатом. Поэтому я не уверен, что из них кто-то победит. Мне нравится игра «Рубина», и игра «Ахмата» мне временами тоже нравится, склоняюсь к тому, что в этом матче будет ничья, но результативная», — сказал Непомнящий.