Поражение «Арсенала» от «Нефтчи» лишило клиента букмекера 2 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 2 млн рублей на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы между тульским «Арсеналом» и азербайджанским клубом «Нефтчи». Он сделал ставку на то, что в матче не будет ничьей, при этом «Арсенал» должен был забить хотя бы один мяч. Вероятность такого исхода аналитики оценили коэффициентом 1.38.



Ставка оказалась неудачной. «Арсенал» на своём поле уступил «Нефтчи» со счётом 0:1. Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил бразильский нападающий бакинского клуба Дарио Фредерико Да Силва. Таким образом, условие о том, что в матче не будет ничьей, было выполнено, но ставка проиграла, поскольку туляки не смогли поразить ворота соперника. Клиент букмекера потерял 2 млн рублей.