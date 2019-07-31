Свитолина — Касаткина: котировки на матч 2-го круга турнира в Сан-Хосе

Сегодня, 31 июля, в матче второго круга турнира ATP в Сан-Хосе россиянка Дарья Касаткина сыграет с первой сеяной соревнований, представительницей Украины Элиной Свитолиной. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Свитолиной можно с коэффициентом 1.28. Это примерно 74% вероятности. Шансы Касаткиной букмекеры оценили коэффициентом 3.70 (26%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 20 геймов, можно за 1.95. С коэффициентом 1.85 можно поставить на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Свитолиной в двух сетах (коэффициент 1.70).
Победитель матча в четвертьфинале сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари и японкой Майо Хиби.
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