«Нефтчи» — «Арсенал»: котировки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы

Сегодня, 1 августа, в Баку в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет с азербайджанским клубом «Нефтчи». Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу российского клуба можно с коэффициентом 2.70. Это примерно 36% вероятности. Сделать ставку на победу азербайджанцев можно за 2.90 (33%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.20 (31%).



Вероятность прохода бакинцев в следующий раунд эксперты оценили коэффициентом 1.45 (66%). Поставить на то, что дальше пройдёт «Арсенал», можно за 2.85 (34%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.40. Вероятность того, что голов будет меньше 3, эксперты оценили коэффициентом 1.57. Сделать ставку на то, что обе команды смогут забить, можно за 1.95. С коэффициентом 1.75 можно поставить на то, что как минимум одна команда отличиться не сможет.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).



В первом матче в Туле победу со счётом 1:0 одержал «Нефтчи».