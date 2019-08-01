«Нефтчи» — «Арсенал»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру квалификации Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Нефтчи» — «Арсенал» Тула.

Ставка: обе забьют за 2.00.



«Конечно, все были удивлены результатом первого матча. То, что «Нефтчи» обыграл «Арсенал», очень удивительно и поразительно для многих, потому что Тула была фаворитом. Но я думаю, что туляков со счетов сбрасывать нельзя, они ещё могут побороться, несмотря на то что «Нефтчи» показал себя довольно добротной командой, коллективом, который может добиться успеха.



Но я думаю, что нас ждёт напряжённая игра, так как «Арсеналу» надо забивать и он будет играть в атаку, как и «Нефтчи». Так что моя ставка – обе забьют», — сказал Арустамян.