«Нефтчи» – «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Нефтчи» – «Арсенал» в рамках 2-го тура квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Игра состоится 1 августа и начнётся в 20:00 мск.
Ставка: победа «Нефтчи» за 3.00.
«Хоть «Арсенал» и забил два мяча «Ростову», нужно отметить, что атака у туляков неважная. Команда проиграла в двух матчах кряду. В первой игре против «Нефтчи» подопечные Черевченко не смогли ничего придумать в нападении. Азербайджанский коллектив грамотно оборонялся, и туляки оказались бессильны.
После домашнего поражения «Арсенал» вынужден идти вперёд, раскрываться. Это только на руку «Нефтчи». Да и вообще по первой игре было видно, что «Нефтчи» предпочтительнее. Поэтому здесь отдаю предпочтение хозяевам поля», — сказал Ловчев.
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