«Нефтчи» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на отборочный матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Нефтчи» — «Арсенал» Тула во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Ответная встреча состоится сегодня, 1 августа, на стадионе «Баксель Арена» в Баку.



Ставка: «Арсенал» забьёт больше одного мяча за 1.85.



«После домашнего поражения в Туле «Арсенал» поставил себя в очень тяжёлое положение, чтобы продолжить борьбу в еврокубках. Понятно, что это дебютный сезон в Европе, дебютный матч. Было видно, что «Арсенал» сыграл не на максимуме своих возможностей. Это если мягко выражаться. Процентов 30-40 он продемонстрировал.



В первом тайме моменты были только со стандартов. Во втором — дальние удары. «Арсенал» может быть доволен, что проиграл только в один мяч. И после перерыва были хорошие моменты у «Нефтчи». И в штангу мяч попал. Бакинская команда показала себя очень организованной. Не зря она в трёх матчах квалификации не пропустила ни мяча.



«Арсеналу» ничего не остается, кроме как идти вперёд и стараться забить такой нужный гол. При этом нужно ещё и не пропустить. Игорь Черевченко после игры с «Ростовом» говорил, что напрягает большое количество пропущенных мячей — два от «Крыльев», по одному от «Динамо» и «Нефтчи», три от «Ростова». «Арсенал» на ноль никак сыграть не может. А в еврокубках это важно — играть по результату.



Какой-то свой момент «Арсенал» должен найти и реализовать. Может быть, «Нефтчи» тоже чуть-чуть задёргается из-за результата первой встречи. Дома, мне кажется, бакинскому клубу будет даже чуть посложнее, чем в гостях. И давление болельщиков, и близость выхода в следующий раунд, и соперник вроде как более мастеровитый, из более серьёзного чемпионата.



Здесь мы можем увидеть зеркальное отражение — как «Арсенал» был закрепощён в первом матче, так сейчас может закрепоститься «Нефтчи».



Думаю, «Арсенал» забьёт, возможно, и не один мяч. Мой прогноз — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1 мяча за 1.85», — сказал Генич.