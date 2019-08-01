Эксперты: «Реал» — фаворит в борьбе за одного из лидеров полузащиты «Аякса»

По мнению аналитиков, Донни ван де Бек начнёт осень в стане «Реала». Букмекеры предлагают коэффициент 1.50, что соответствует примерно 51% вероятности, на то, что полузащитник «Аякса» до 1 сентября сменит Амстердам на Мадрид.



Другие претенденты на голландца — «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» (на обоих коэффициент по 12.0) и «Тоттенхэм» (15.0).



Тем не менее у «Аякса» сохраняются шансы оставить в составе одного из своих лидеров. Если Донни ван де Бек продолжит выступать за свой нынешний клуб, то сыграет ставка с коэффициентом 2.40 (вероятность 32%).



В прошедшем сезоне в 18 матчах Лиги чемпионов голландец забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи.



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