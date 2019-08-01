«Нефтчи» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на квалификацию Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Нефтчи» — «Арсенал» Тула в рамках квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Арсенала» за 2.50.



«Мне кажется, что для «Арсенала» даже при учёте первого матча сейчас ситуация несколько проще. Во-первых, они отлично понимают свою задачу. Знают, что надо сыграть в атаку и забить как минимум один гол. Во-вторых, они увидели соперника, и тренерский штаб что-то подкорректирует.



Для «Нефтчи» тот ажиотаж, который будет вокруг этого матча, может сыграть как раз и вредную роль. «Нефтчи было бы проще, если бы первый матч выиграл «Арсенал» со счётом 1:0. Было бы понятно, что бакинцам надо отыграться. Весь стадион погнал бы вперёд команду. Сейчас непонятно, пойдёт «Нефтчи» вперед или не пойдет. У них есть результат первого матча, который нужно защищать.



Мне кажется, хорошая история для того, чтобы поймать чистую победу «Арсенала» с коэффициентом 2,50. Я вообще не удивлюсь, если туляки пройдут дальше, но мне больше нравится вариант просто победы», — сказал Андронов.