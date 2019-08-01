«Нефтчи» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру квалификации Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Нефтчи» — «Арсенал» (Тула) во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Ответная встреча состоится сегодня, 1 августа, на стадионе «Баксель Арена» в Баку.



Ставка: «Арсенал» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.00.



«Немного снисходительное отношение было к «Нефтчи» перед первой игрой. Но я матч посмотрел и могу сказать, что «Нефтчи» был интереснее и по футболистам, и по качеству футбола, если сравнивать с «Арсеналом». Возможно, это был единичный случай, но тем не менее. Впечатлили даже некоторые ребята.



«Арсенал» проиграл две игры подряд, многовато пропускает. Возможно, сейчас схема игры поменяется. Понятно, что в Баку придётся забивать минимум один, а лучше два, чтобы проходить дальше. Но будет тяжело. «Арсенал» — один из клубов в России, который берёт игроков в аренду, делает результат, но всё это не на постоянной основе, к сожалению. Футболисты потом уходят, и нужно время, чтобы найти новых. Но при этом «Арсенал» работает с игроками, и делает это хорошо. Тот же Бакаев сейчас вернулся в «Спартак» и там один из лучших.



Сложно сразу заменить Мирзова, Бакаева и Джорджевича. Процесс идёт. Голы есть, если не брать матч с «Нефтчи». И надо играть остро и агрессивно в Баку.



Есть у меня сомнения по поводу того, пройдёт ли Тула дальше. Но забить туляки должны. 1:0 было бы уже неплохо. Поставлю на то, что «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Титов.