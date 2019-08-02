Медведев — Чилич: котировки на матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Сегодня, 2 августа, в четвертьфинальном матче турнира ATP в Вашингтоне третий сеяный россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем, посеянным под шестым номером. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 55% вероятности. Шансы Чилича букмекеры оценили коэффициентом 2.12 (45%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 24 гейма, можно за 2.00. С коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Медведева в двух сетах (коэффициент 2.60).
Победитель матча в полуфинале сыграет с победителем противостояния между британцем Кайлом Эдмундом и Питером Гоёвчиком из Германии.
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