Медведев — Чилич: котировки на матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Сегодня, 2 августа, в четвертьфинальном матче турнира ATP в Вашингтоне третий сеяный россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем, посеянным под шестым номером. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 55% вероятности. Шансы Чилича букмекеры оценили коэффициентом 2.12 (45%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 24 гейма, можно за 2.00. С коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Медведева в двух сетах (коэффициент 2.60).



Победитель матча в полуфинале сыграет с победителем противостояния между британцем Кайлом Эдмундом и Питером Гоёвчиком из Германии.