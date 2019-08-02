Эксперты назвали шансы снятия запрета на продажу пива на матчах РПЛ

На днях депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищёв внесли законопроект о разрешении розничной продажи пива на стадионах. Согласно документу, пиво можно будет продавать в специально отведённых местах под трибунами. Букмекеры оценили шансы возвращения алкоголя на стадионы РПЛ.



Поставить на то, что продажу пива на играх РПЛ разрешат до 31 декабря 2019 года, можно за 3.00. Это соответствует вероятности 31%. Сделать ставку на то, что запрет будет действовать в начале следующего года, можно за 1.34 (вероятность — 69%).



Закон о запрете на рекламу пива, на реализацию и употребление пива на стадионах и рядом со стадионами действует с 1 января 2005 года. Одной из причин стали массовые беспорядки на Манежной площади в 2002 году во время просмотра матча ЧМ-2002 по футболу Япония — Россия.

