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Первый ЦУПИС запустил упрощенную идентификацию для игроков на ставках

Первый ЦУПИС запустил упрощенную идентификацию для игроков на ставках
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Упрощённую идентификацию могут пройти клиенты всех букмекерских компаний, подключённых к Первому ЦУПИС.

Идентификацию можно пройти с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ) либо с помощью авторизации на портале Госуслуг с передачей необходимых данных в НКО с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Ранее существовавший арбитраж в регулировании, когда для регистрации и ставки на иностранном сайте идентификация отсутствовала в принципе, а для начала игры на официальном интерактивном сайте отечественного букмекера требовалась дублирующая, усложненная процедура идентификации с обязательным личным присутствием клиента, в настоящее время устранен благодаря последовательной политике государства, направленной на легализацию рынка», — заявил председатель совета директоров НКО «Мобильная карта» Антон Рожковский.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, призванный упростить идентификацию игроков онлайн-сегмента букмекерских компаний.

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