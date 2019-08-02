Первый ЦУПИС запустил упрощенную идентификацию для игроков на ставках

Упрощённую идентификацию могут пройти клиенты всех букмекерских компаний, подключённых к Первому ЦУПИС.



Идентификацию можно пройти с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ) либо с помощью авторизации на портале Госуслуг с передачей необходимых данных в НКО с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).



«Ранее существовавший арбитраж в регулировании, когда для регистрации и ставки на иностранном сайте идентификация отсутствовала в принципе, а для начала игры на официальном интерактивном сайте отечественного букмекера требовалась дублирующая, усложненная процедура идентификации с обязательным личным присутствием клиента, в настоящее время устранен благодаря последовательной политике государства, направленной на легализацию рынка», — заявил председатель совета директоров НКО «Мобильная карта» Антон Рожковский.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, призванный упростить идентификацию игроков онлайн-сегмента букмекерских компаний.