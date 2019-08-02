Аналитики оценили шансы «Динамо» обыграть «Спартак» в сезоне-2019/20 РПЛ
Завтра, 3 августа, в рамках 4-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Динамо». Букмекеры назвали шансы бело-голубых обыграть извечных соперников хотя бы один раз в двух матчах сезона.
Поставить на то, что динамовцы смогут победить хотя бы однажды, можно за 1.85. Это соответствует вероятности примерно 50%. Поставить на то, что бело-голубые не смогут обыграть «Спартак» в сезоне-2019/20 РПЛ, можно с таким же коэффициентом.
В предыдущем сезоне динамовцы не смогли обыграть спартаковцев: оба раза красно-белые оказались сильнее (2:1, 1:0). А вот в сезоне-2017/18 «Динамо» однажды оказалось сильнее. 13 мая 2018 года «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 1:0. Единственный гол тогда на 35-й минуте матча с пенальти забил Евгений Луценко.
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