«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата России

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Краснодар».



Ставки: обе забьют за 1.78, «Краснодар» не проиграет за 1.87.



«Основной мой прогноз будет на результативность. Здесь я жду, что забьют обе команды. Поставлю на «обе забьют», поскольку и «Краснодар», и «Зенит» культивируют атакующий футбол, располагают по российским меркам лучшей атакой. У «Зенита» вообще, наверное, лучший набор атакующих игроков. Надо сказать, что и пропускают команды прилично. «Краснодар» за последние три тайма забил шесть мячей и в среднем за матч пропускает по голу.

Что касается исхода, то здесь будет более рискованная ставка с большим коэффициентом. Мне кажется, что «Зенит» не выиграет этот матч. «Зенит» пока является единственной командой, которая идёт без потерь, но очень лёгкие были соперники: домашняя игра с «Тамбовом», новичком, а следующие две игры были против «Оренбурга» и «Сочи». Ещё перед началом чемпионата говорили, что «Оренбург» и «Сочи» не будут особенно сопротивляться в матчах с «Зенитом». Питерцы одержали свои победы, но уровень игры, который показывала команда Сергея Семака, не был таким уж высоким.



Вряд ли «Зенит» сейчас настолько хорош, чтобы выигрывать и четвёртый матч подряд в чемпионате. Тем более придётся столкнуться с топовым соперником, которому по силам оказать сопротивление «Зениту». Думаю, что в этом матче «Зенит» впервые в чемпионате потеряет очки.



«Краснодар» сейчас на хорошем ходу. Команда явно закладывала свою подготовку так, чтобы к этому отрезку сезона быть уже на пике формы, поскольку у «Краснодара» через три дня старт в Лиге чемпионов и игра против «Порту». Можно было бы опасаться, что будет какая-то ротация и более сильные игроки будут готовиться к матчу с «Порту», но матч против «Зенита» в субботу, а против «Порту» — в среду, а не во вторник. Времени для подготовки достаточно, и нет никакого смысла беречь кого-то из лидеров. Игра в Петербурге будет такой генеральной репетицией матча против «Порту». Думаю, что на этом отрезке сезона «Краснодар» должен быть готов лучше, чем «Зенит».



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