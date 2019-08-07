«Краснодар» — «Порту»: котировки на матч квалификации Лиги чемпионов

Сегодня в Краснодаре местный клуб дебютирует в Лиге чемпионов в матче 3-го квалификационного раунда. Соперник — португальский клуб «Порту». Букмекеры назвали фаворита матча.
Поставить на победу португальцев в первом матче противостояния можно за 2.50, что соответствует вероятности 38%. Сделать ставку на успех хозяев поля можно с коэффициентом 2.90 (33%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.25 (29%).
Вероятность прохода «Порту» в следующий раунд турнира по итогам двух матчей аналитики оценили коэффициентом 1.40 (67%). Шансы краснодарцев оценивают коэффициентом 2.95 (33%).
Поставить на то, что в матче будет как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.25. За 1.65 можно сделать ставку на то, что команды не смогут забить 3 мяча. Вероятность того, что забить смогут обе команды, букмекеры оценили коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный счет встречи, — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).
Встреча в Краснодаре начнётся 7 августа в 20:00 мск.
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