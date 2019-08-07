«Краснодар» — «Порту»: прогноз Александра Аксенова на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Порту».



Ставка: обе забьют за 1.85.



«Непростая миссия у «Краснодара» — первое выступление в Лиге чемпионов и такой соперник, как «Порту». Португальцы частенько попадают в группу, порой выходят в плей-офф, а значит обладают гораздо большим опытом, нежели команда Мурада Мусаева. Единственное, пока довольно тяжело оценить готовность португальского гранда — всё-таки «полосатые» только начинают сезон, пока не сыграли ни одного матча в чемпионате Португалии, и в этом, как мне кажется, шанс краснодарцев. Как минимум в домашнем соперничестве. Тем более «Порту» только начинает сыгрываться в новом составе.



У краснодарцев тоже много изменений, и пока это главная проблема южан. Чувствуется, что даже после четырёх матчей в российском первенстве у команды Мусаева нет привычной лёгкости. И пока нет игровой стабильности, хорошие игры чередуются с весьма невыразительными. Пока это не мешает набирать очки в ЧР, но лига — это совершенно другая степень сложности.



Сделав такое обилие покупок, сильно изменив состав, «Краснодар» продемонстрировал своё сильное желание дойти до групповой стадии. Кажется, ради этого краснодарцы даже готовы отойти от привычной атакующей модели — что-то подобное мы порой видели в матче с «Зенитом». Вот только в домашней встрече абсолютно точно надо забивать, желательно пару мячей, и краснодарцы вполне могут это сделать. Вопрос в другом — могут ли не пропустить? Думаю, вряд ли, а значит велика вероятность того, что и те, и другие сыграют эффективно в атаке.



Таким образом, моя ставка на первый матч между «Краснодаром» и «Порту» — обе забьют», — сказал Аксенов.