Эксперты назвали ставки россиян на матч «Краснодар» — «Порту» в Лиге чемпионов

Первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту» начнётся сегодня, 7 августа, в 20:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



57% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу гостей, 35% — на «Краснодар», и 8% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 87% объёма рынка при коэффициенте 2.25. 13% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.65).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Порту». На этот исход поставлено 36% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех краснодарцев (21%), на то, что обе команды забьют (16%), на то, что по сумме двух встреч дальше пройдёт португальский клуб (15%), и на то, что «Порту» не проиграет (12%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 500 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что «Порту» забьёт 1 мяч (в таком случае будет возврат ставки) или больше, с коэффициентом 1.60.



Ответный матч в Португалии состоится 13 августа.