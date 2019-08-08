«Нефтчи» – «Бней Иегуда»: прогноз Евгения Ловчева на матч отбора Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Нефтчи» – «Бней Иегуда» в рамках 3-го тура квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Игра состоится сегодня, 8 августа, и начнётся в 20:00 мск.



Ставка: победа «Нефтчи» за 1.85.



«Нефтчи» в прошлом квалификационном раунде обыграл тульский «Арсенал», который за последнее время в чемпионате России вышел на довольно серьёзный уровень. Причём азербайджанская команда победила и в Москве, и в Баку. «Арсенал» даже ни одного мяча не забил.



«Нефтчи» сейчас на подъёме. Команда играет дома. Думаю, в первой встрече у «Бней Иегуды» немного шансов на хороший результат. Мне представляется, что гости главным образом будут думать о том, как не пропустить. Но «Нефтчи» на своём поле забьёт, тут сомнений мало. Но разгрома я тоже не жду. На мой взгляд, хозяева поля одержат минимальную победу», — сказал Ловчев.