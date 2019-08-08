Хачанов — Оже-Альяссим: котировки на матч 1/8 финала турнира в Монреале

8 августа в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале 6-й сеяный россиянин Карен Хачанов сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Хачанова можно с коэффициентом 1.70. Это примерно 56% вероятности. Шансы Альяссима букмекеры оценили коэффициентом 2.15 (44%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 25 геймов, можно за 2.00. С коэффициентом 1.88 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Хачанова в двух сетах (коэффициент 2.50).
Победитель матча в 1/4 финала сыграет с победителем противостояния между Александром Зверевым из Германии и Николозом Басилашвили из Грузии.
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