Эксперты назвали ставки россиян на матч «Тун» – «Спартак» в Лиге Европы

Первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Тун» – «Спартак» начнётся сегодня, 8 августа, в 20:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
77% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу гостей, 17% — на «Тун», и 6% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 70% объёма рынка при коэффициенте 2.05. 30% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.77).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Спартака». На этот исход поставлено 50% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на непроигрыш москвичей (20%), на успех хозяев поля (11%), на победу швейцарцев с форой (0) (11%), и на то, что «Спартак» по итогам двух встреч пройдёт в следующий раунд турнира (8%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 135 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу «Спартака» с коэффициентом 2.35.
Ответный матч в Москве состоится 15 августа.
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