Эксперты назвали фаворита матча Зверев — Хачанов в матче 1/4 финала в Монреале

Сегодня, 9 августа, в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале 6-й сеяный россиянин Карен Хачанов сыграет с представителем Германии — 3-м сеяным Александром Зверевым. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Хачанова можно с коэффициентом 1.90. Это примерно 50% вероятности. Шансы Зверева букмекеры оценили таким же коэффициентом.



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 23 гейма, можно за 1.85. С коэффициентом 1.95 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Зверева в двух сетах (коэффициент 2.80).



Победитель матча в 1/2 финала сыграет с победителем противостояния Даниила Медведева из России и австрийца Доминика Тима.