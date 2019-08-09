Эксперты назвали фаворита матча Зверев — Хачанов в матче 1/4 финала в Монреале

Сегодня, 9 августа, в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале 6-й сеяный россиянин Карен Хачанов сыграет с представителем Германии — 3-м сеяным Александром Зверевым. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Хачанова можно с коэффициентом 1.90. Это примерно 50% вероятности. Шансы Зверева букмекеры оценили таким же коэффициентом.
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 23 гейма, можно за 1.85. С коэффициентом 1.95 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Зверева в двух сетах (коэффициент 2.80).
Победитель матча в 1/2 финала сыграет с победителем противостояния Даниила Медведева из России и австрийца Доминика Тима.
- 9 августа 2019
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 августа 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 7 августа 2019
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00