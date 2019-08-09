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Эксперты назвали фаворита матча Зверев — Хачанов в матче 1/4 финала в Монреале

Эксперты назвали фаворита матча Зверев — Хачанов в матче 1/4 финала в Монреале
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Сегодня, 9 августа, в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале 6-й сеяный россиянин Карен Хачанов сыграет с представителем Германии — 3-м сеяным Александром Зверевым. Букмекеры назвали фаворита встречи.

Поставить на победу Хачанова можно с коэффициентом 1.90. Это примерно 50% вероятности. Шансы Зверева букмекеры оценили таким же коэффициентом.

Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 23 гейма, можно за 1.85. С коэффициентом 1.95 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.

По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Зверева в двух сетах (коэффициент 2.80).

Победитель матча в 1/2 финала сыграет с победителем противостояния Даниила Медведева из России и австрийца Доминика Тима.

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