«Атлетико Мадрид» — «Ювентус»: прогноз Жорди Гратакоса на товарищеский матч

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов «Атлетико Мадрид» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» за 2.65, гол «Ювентуса» во втором тайме за 1.75.



«Товарищеский матч между «Атлетико» и «Ювентусом» в Международном кубке чемпионов будет очень интересный. Все помнят, что в прошлом сезоне в Лиге чемпионов «Ювентус» дома обыграл «Атлетико» (3:0) и совершил нужный камбэк. Хет-трик Криштиану Роналду.



Для «Атлетико» этот матч будет очень важным, так как Симеоне всегда требует от подопечных 100-процентной концентрации и самоотдачи. Однако у «Ювентуса» всегда есть фактор Роналду. «Ювентус» летом подписал хорошего центрального защитника — Де Лигта. Недавно состоялся обмен с «Манчестер Сити», в результате которого Данило прибыл в «Ювентус». Есть Игуаин, Бернадески, который неплохо действовал в прошлом сезоне.



Но «Атлетико» всегда тяжело играет с «Ювентусом», хотя летом мадридский клуб также усилился. Большое будущее у Феликса, есть еще несколько приобретений. Лемар должен проявить себя.



Должен быть интересный матч, обе команды находятся среди фаворитов Лиги чемпионов. Но для меня фактор Криштиану Роналду очень важен. «Атлетико» будет играть без Диего Косты. У «Ювентуса» есть Игуаин, Бернадески, Пьянич. Есть кому забивать. Жду победу «Ювентуса» и что туринцы забьют минимум один гол во втором тайме».