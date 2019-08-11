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«Арсенал» – «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

«Арсенал» – «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги
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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Уфа» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: «Арсенал» победит за 2.05.

«Арсенал» самое приятное впечатление произвел в прошлом году. Сейчас, конечно, это уже не та команда. Да, проблески игры есть, но все-таки «Арсенал» стал слабее. И это неудивительно – все-таки потеря трех таких быстрых и мастеровитых футболистов атакующей группы (Мирзов, Бакаев, Джорджевич) не может пройти бесследно.

«Арсенал» вылетел из квалификационной кампании Лиги Европы, но уже в следующем матче в чемпионате добился победы, причем не пропустил. Команда Черевченко быстро пришла в себя. Думаю, на своем поле «Арсенал» с «Уфой» должен справиться».

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