Эксперты назвали шансы Хачанова войти в топ-5 рейтинга ATP в 2019 году
На минувшей неделе два российских теннисиста добрались до полуфинала теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). В очном противостоянии победил Даниил Медведев (в финале уступил Рафаэлю Надалю). По итогам недели Медведев в рейтинге ATP опередил своего соперника, Карена Хачанова. Теперь россияне занимают 8-е и 9-е места соответственно.
Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли Хачанов в 2019 году войти в топ-5 рейтинга ATP. Поставить на то, что россиянин сможет сделать это, можно с коэффициентом 11.00, что соответствует вероятности примерно в 9%. Сделать ставку на то, что Хачанов до конца года не сможет совершить впечатляющий рывок, можно за 1.01 (91%).
На данный момент на счету 23-летнего Хачанова 4 победы на турнирах ATP.
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