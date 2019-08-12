«Ростов» – «Крылья Советов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча начнётся сегодня, 12 августа, в 20:00 мск.



Ставка: победа «Ростова» за 1.65.



«Ростов» пока радует, играет солидно, грамотно. В матче с «Уралом» он заслуживал победы, так как играл с преимуществом. Два гола «Урала» были не по игре, но это футбол.



У «Ростова» сам по себе хороший состав, солидный уровень игроков. Во всех линиях есть лидеры, все линии хорошо организованы. В составе «Ростова» можно выделить Романа Ерёменко. Он играет с высоко поднятой головой, прекрасно видит поле, обращается с мячом на ты, имеет поставленный удар и хорошо взаимодействует с партнёрами. У ростовчан мощная, сильная команда, поэтому, без сомнения, команда Карпина – фаворит.



У самарского клуба появился Александр Соболев, которого можно назвать палочкой-выручалочкой. Пусть он продолжает регулярно забивать, парень этого заслуживает, но думаю, что будет проведена работа со стороны «Ростова» и его закроют. Соболеву легко играть в том смысле, что он всегда может найти мгновение, секунду и реализовать свой шанс, это как раз то, что нужно хорошему нападающему. Хотя не верю, что в каждой игре он будет выстреливать», — сказал Непомнящий.