«Ростов» – «Крылья Советов»: прогноз Владислава Радимова на матч 5-го тура РПЛ

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча начнётся сегодня, 12 августа, в 20:00 мск.



Ставка: победа «Ростова» минимум в 2 мяча за 3.00.



«Ростов» – явный фаворит этого матча. Команда впечатлила своей игрой в атаке, и я считаю, что хозяева поля камня на камне не оставят от «Крыльев Советов», в обороне у которых действуют Комбаров, Анюков и два молодых игрока, и они выглядят не лучшим образом. Между этими соперниками колоссальная разница, и, несмотря на то что гости зачастую проигрывают с разницей не более чем в один мяч, эту тенденцию «Ростов" вполне может прервать.



«Ростов» изо всех сил будет стараться завершить сезон в тройке лидеров. Главное, чтобы в зимний период этот состав не распался, потому что с такими игроками команда способна на многое. Центральная линия во главе с Ерёменко очень сильна, и я считаю, что этот футболист – лучший на данный момент в нашем чемпионате.



Хозяева постоянно прессингуют, играют в атакующий футбол, это одна из лучших команд чемпионата наравне с «Рубином» (если не считать «Зенит»). У «Ростова» очень классные исполнители, благодаря которым команда одержит убедительную победу», — сказал Радимов.