«Ливерпуль» – «Челси»: прогноз Жорди Гратакоса на Суперкубок УЕФА

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА—2019 «Ливерпуль» – «Челси». Встреча состоится завтра, 14 августа, в Стамбуле.



Ставка: «Челси» не забьёт за 2.50.



«Ливерпуль» и «Челси» — два топ-клуба, но 1-й тур английской Премьер-лиги показал, насколько велика разница между ними сегодня. «Ливерпуль» забил 4 мяча за один тайм «Норвичу» и только потом успокоился и пропустил. А «Челси» попал под разгром «Манчестер Юнайтед».



В прошлом сезоне «Челси», на мой взгляд, очень успешно рулил Сарри, но его отпустили в Турин, и теперь команда отказывается от стиля итальянца в пользу новых идей Лэмпарда. Эта перемена очень болезненна, и видно, что у «Челси» впереди очень много работы, чтобы создать, по сути, новую команду.



«Ливерпуль» же выглядел так же бодро, как в конце прошлого сезона. Конечно, Суперкубок – это финал, а в финалах возможно всё. Но не сомневаюсь, что «Ливерпуль» возьмёт этот титул. Меня впечатляет игра команды Клоппа не только в атаке, но и в обороне. Не думаю, что «Челси» сможет забить в этом матче. Предлагаю ставку – «Челси» не забьёт», — сказал Гратакос.