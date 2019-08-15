«Спартак» — «Тун»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч 3-го тура квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» — «Тун».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.68.
«Спартак» мне очень понравился с «Ахматом». Видно, что команда потихонечку сыгрывается. С другой стороны, у красно-белых сейчас очень плотный график: была игра в Швейцарии, потом сразу Грозный и сразу ответная игра с «Туном» в Москве, затем дерби с ЦСКА. Весь вопрос, хватит ли «Спартаку» эмоций?
Так или иначе «Спартак» — фаворит в матче с «Туном». Мне кажется это очевидным. И, вспоминая первый матч, модель игры одной и другой команды, думаю, можно делать прогноз на большое количество забитых мячей. Тотал больше 2,5», — сказал Арустамян.
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