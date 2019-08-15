«Шахтер» Солигорск — «Торино»: прогноз Александра Аксенова на игру Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на 2-й матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Шахтер» Солигорск — «Торино».
Ставка: «Торино» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 1.90.
«Пока итальянский «Торино» очень уверенно смотрится в Лиге Европы, куда туринцы попали вместо дисквалифицированного «Милана». Конечно, здесь необходимо сказать об уровне соперников: и венгерский «Дебрецен», и нынешний оппонент «Шахтер» из Солигорска — не ровня подопечным Вальтера Мадзарри.
Получается, итальянцы, которые продолжают готовиться к Серии А, набирают форму через официальные игры, попутно двигаясь к групповому этапу второго по статусу еврокубка. Важно отметить, что Мадзарри пока прибегает к основному сочетанию игроков даже после того, как в первых матчах получается крупно выиграть. Так было и с венгерской командой, так, возможно, будет и в Белоруссии. Несмотря на то, что в Турине все закончилось разгромом 5:0. Хорош Андреа Белотти, который в прошлом матче сделал дубль, а вместе с ним хороши и все остальные.
Важно отметить, что для «Торино» это последний слабый соперник на пути в групповой этап: далее по сетке будет английский «Вулверхэмптон», а это уже совершенно другой уровень соперничества. И это еще один аргумент в пользу боевого стартового сочетания и максимальной демонстрации своих сильных сторон. В общем, очевидно, что все опять может завершится крупной победой», — сказал Аксенов.
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