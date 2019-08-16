«Атлетик» – «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на встречу Примеры

Экс-футболист сборной России, тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Атлетик Бильбао» – «Барселона».



Ставка: победа «Атлетика» с форой (0) за 3.84.



«Считаю, что Бильбао первый матч на своём поле точно не проиграет. Думаю так потому, что игра пройдёт в Стране Басков. Все болельщики «Атлетика» ждут первых матчей своей команды. Чемпионат будет очень напряжённый.



В «Барселоне» Месси дали отдохнуть после Кубка Америки. Успеет ли он приехать к первому матчу, наберёт ли форму? Гризманну нужно время, чтобы влиться в состав. Что касается трансферов «Барселоны», то понятно, что Де Йонг – это сильное усиление, а насчёт Гризманна я готов поспорить. Я думаю, что в «Барселоне» собраны футболисты ненамного ниже уровнем, да и потом, Гризманн играет в той же манере, что и Месси, и не отбирает мячи. Два футболиста на поле, которые не отбирают мячи, в нынешнем футболе – непозволительная роскошь, поэтому не знаю, как они будут вписываться в игру. Понятно, что его мастерство не вызывает сомнений, но есть Месси. И мне кажется, что любой футболист «Барселоны», выбирая, кому отдать передачу – Гризманну или Месси, – выберет Месси. Де Йонг – футболист со светлой головой и наверняка понимает, что от него будет требоваться, но, чтобы понять партнёров, конечно, определённый промежуток времени необходим. Возможно, ещё Неймар вернётся в «Барселону», но это пока слухи. На мой взгляд, усилить переднюю линию каталонцам не помешает.



В этом матче, на мой взгляд, больше даже фаворит Бильбао. Несколько лет назад был матч за Суперкубок Испании, и «Барселона» тогда получила звонкую оплеуху – 4:0. Бильбао в прошлом году продал много хороших игроков и заработал деньги. И постепенно в ходе чемпионата он вкатывался и улучшал свою игру, претендуя на попадание в еврокубки. Мне кажется, Бильбао точно не проиграет», — сказал Радимов.