«Сельта» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2019/20 «Сельта» — «Реал Мадрид».
Ставки: во втором тайме будет забито более 1,5 гола за 1.70, победа «Реала» ровно в один мяч за 4.35.
«В Испании уже давно пишут о кризисе «Реала». Достаточно посмотреть на результаты матчей команды Зидана в межсезонье – поражение за поражением. Но, как только вернулся в состав Каземиро, которого очень сильно не хватало, «Реал» выдал первый сухой матч, стал играть гораздо лучше и выглядеть гораздо перспективнее.
Тем не менее в Виго команда едет с существенными потерями. Травма у Родриго, дисквалифицирован Карвахаль. Да и вообще нервозная обстановка в команде – непонятно, купят ли Неймара или Мбаппе, будет ли в команде Поль Погба. Поговаривают, что Зидан настолько разочарован недостаточной активностью Флорентино Переса в покупке Погба, что угрожает уходом. Словом, очень наэлектризованная команда, состав недоукомплектован, какой-то сплошной бардак.
Казалось бы, ситуация благоволит к тому, чтобы поставить на соперника «Реала», но у «Сельты» тоже дела не в порядке. Оборона команды, которая в прошлом году была очень посредственной, не стала лучше. Более того, Уго Мальо – лучший защитник и капитан команды- травмирован наряду еще с четырьмя футболистами, которые не сыграют в первом туре. Вряд ли этот сезон будет хорошим для «Сельты», несмотря на то что они купили Дениса Суареса. Но были и важные потери – ушел центральный нападающий Макси Гомес в «Валенсию».
В такой ситуации поставлю на тотал больше. «Реал» всегда забивал много в Виго. В шести последних приездах «Реала» в Виго забивалось не менее четырех голов, причем «Реал» как минимум не проигрывал. «Сельта» – атакующая команда, забивает и пропускает выше среднего. В такой ситуации вероятность голов велика, поэтому поставлю на то, что во втором тайме будет забито более 1,5 гола – два, три и так далее. Коэффициент на это лучше, чем на тотал больше 2,5 или тотал больше 3.
Кроме того, можно поискать какие-то недооцененные ставки в букмекерских конторах, в которых вы ставите. Недооценена ставка на победу «Реала» ровно в один мяч. На это событие коэффициент очень высокий – 4,35. С учетом такого коэффициент, такую ставку и возьму. Мне кажется, победа «Реала» со счетом 2:1 — вполне вероятный результат».
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