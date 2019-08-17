«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Максима Калиниченко на суперматч АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Ставка: второй тайм больше первого за 2.05.
«Манчестер Сити» начал сезон с победы в Суперкубке Англии – команда Пепа Гвардиолы обыграла в серии пенальти «Ливерпуль» после ничьей 1:1 в основное время. В премьер-Лиге «горожане» также стартовали очень удачно — в гостях забили пять голов «Вест Хэму», не пропустив на «Олимпийском» ни одного гола в ответ.
«Тоттенхэм» дошёл до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне, но проиграл «Ливерпулю». Такой успех убедил руководство клуба инвестировать в трансферы, и впервые за долгое время «шпоры» потратили солидные деньги на новых игроков. Один из них уже отметился голом за новую команду — Танги Ндомбеле забил один из трех голов «Тоттенхэма» в противостоянии с «Астон Виллой».
В прошлом сезоне команды пересекались не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге чемпионов. Если в чемпионате «горожане» справились оба раза с соперником, то в Лиге чемпионов сильнее были «шпоры». Вряд ли чемпион Англии в этом матче пойдет вперед большими силами со старта – команды в первой половине встречи наверняка будут присматриваться друг к другу, а голы стоит ждать уже во второй половине встречи».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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