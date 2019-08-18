«Эспаньол» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Севилья» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Очень любопытная игра состоится на «Корнелья Эль-Прат» в Барселоне. «Эспаньол», ударно проводящий квалификацию Лиги Европы, сыграет с «Бетисом». Но потеряли каталонцы основного нападающего Борху Иглесиаса, который ушел в «Бетис».



Что будет представлять «Севилья» в нынешнем сезоне, абсолютно непредсказуемо. Хулен Лопетеги — новый тренер. Команда потеряла практически полностью весь состав. Мончи резко взялся за дело. Практически все ключевые игроки команду покинули. Бен Йеддер ушел в «Монако», Сарабия — в «ПСЖ». Но новичков много: Даббур из «Ред Булл Зальцбург», Рони Лопеш из «Монако», Люк де Йонг из ПСВ. Как будет играть «Севилья» — одна из интриг сезона. Лопетеги получает еще один шанс в испанском чемпионате.



У «Эспаньола» тренер Давид Гальего. Состав средненький. Но дома «Эспаньол» играет всегда неплохо. В прошлом сезоне «Эспаньол» дома проиграл «Севилье» — 0:1, но вообще не очень понятно, как так вышло. «Эспаньол» не реализовал огромное количество моментов, но позволил «Севилье» забить. Сейчас «Эспаньол» на ходу, одержал две победы за неделю. Есть хороший нападающий Факундо Феррейра, есть китайский нападающий Ли Ву.



Думаю, в этом матче должны быть голы. В четырех из последних шести встреч команд проходил вариант «обе забьют». Его и возьму за 1,7".